Niet swipen op een app, maar kletsen in het echt: speeddaten in Roden

Waar kom je vandaan? Hoe oud ben je? Wat doe je graag in je vrije tijd? Het zijn enkele van de vele vragen die gisteravond door de zaal gonsden van hotel Onder De Linden in Roden. Tientallen mensen vroegen elkaar daar in korte tijd het hemd van het lijf tijdens een speeddate-evenement.

Samen met een paar andere vrijgezelle vrienden bedacht Manon Brouwen de speeddate-avond. "In deze tijd, in deze maatschappij, zie je dat mensen het steeds moeilijker vinden om contact met elkaar te leggen. Wanneer ben jij voor het laatst aangesproken in de kroeg? Dat gebeurt niet meer zo snel. Daarom doen we dit en blijkbaar slaat het aan."

'Dan mag de liefde haar werk gaan doen'

Bijna honderd mensen kwamen opdagen. In rondes van drie minuten leren ze elkaar kennen. Bij het geluid van het belletje schuift een van de twee door naar het volgende tafeltje. Totdat iedereen elkaar heeft gesproken.

"Na afloop van het gesprek geef je aan of je nog een keer met diegene wil daten", legt Brouwen uit. "Is er een match, dan worden de contactgegevens vrijgegeven en dan mag de liefde haar werk gaan doen."

Zelf heeft Brouwen geen tijd om mee te doen, want ze moet de tijd streng in de gaten houden. Maar ze doet nog wel een oproepje. "Stel dat er leuke vrijgezelle mannen in Noord-Nederland zijn die een pittige jonge dame met tattoos en wat panterprint wel zien zitten, laat je horen. Zoek mij ergens op. Dan komt het helemaal goed!"