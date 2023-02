Mountainbikers verstoren vooral in Drenthe Natura 2000-gebieden

In totaal zijn er in Nederland meer dan 250 mountainbike-routes met een totale lengte van ruim 5.000 kilometer. Van deze routes gaan er 225 in meer of mindere mate door een beschermd natuurgebied. Het totale oppervlak aan verstoord natuurgebied in Nederland bedraagt daarmee 17.735 hectare, vergelijkbaar met 25.000 voetbalvelden.