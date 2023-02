Statushouders Westerbork vertellen hun verhaal: 'Het was een reis van de dood naar het leven'

Wie zijn de statushouders in Westerbork? Waar komen ze vandaan? Hoe zijn ze naar Nederland gekomen en wat zijn hun plannen voor de toekomst? In de Stefanuskerk in Westerbork doen statushouders uit Syrië, Eritrea en Kazachstan voor het eerst hun verhaal op het podium.

Een van hen is de 34-jarige Sanaa Abbas Klisharo uit Syrië. Zij moet vluchten vanwege de oorlog in het land. In 2015 komt zij na een lange reis aan in Nederland. "Het was een heel zware reis. Een reis van de dood naar het leven."

In totaal doet Klisharo er vijftien dagen over om in Nederland te komen. "Dus ik kan deze reis niet vergeten. Het was zwaar."

'Mensen zijn heel aardig'

Een familielid van Klisharo woont al in Nederland, vandaar dat zij besluit om hiernaartoe te komen. "Hij vertelde ons dat Nederland een mooi land is en dat de mensen hier heel aardig zijn. Dat is voor ons heel belangrijk, omdat wij uit oorlogsgebied komen." Inmiddels heeft ze de Nederlandse nationaliteit en woont ze met haar man en drie kinderen in Westerbork. "Het is een mooi en rustig dorp. De natuur is mooi. En de mensen zijn hier heel aardig."