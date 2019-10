Veldrijder Jens Dekker maakt dit weekend z'n comeback

De 20-jarig veldrijder kampt al drie jaar met gezondheidsproblemen. Daarom was er geen plaats meer voor hem bij z'n vorige ploeg Corendon-Circus. Hij had last van ademhalingsproblemen bij zware inspanningen in combinatie met voedselintolerantie. Drie jaar lang kon hij daardoor niet diep gaan in wedstrijden en trainde hij met de rem erop. Eind mei reed hij in Overijsse z'n laatste wedstrijd. De afgleopen maanden bereidde Dekker zich in Australië voor op z'n comeback.Buiten de wedstrijd van komende zondag in Luxemburg, zal Dekker normaalgesproken komende vrijdag ook aan de start staan van de prestigieuze Koppenbergcross. Hoe z'n wedstrijdschema er voor de rest van het seizoen eruit ziet is nog niet duidelijk.