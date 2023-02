"Als we delen niet verdubbelen, zijn die stukken N34 dan ineens veilig?"

Is 90 miljoen straks ook nog wel genoeg?

CDA'er Eline Vedder wil wel meer snelheid nu de focus beperkt gaat worden tot de aanpak van knooppunt Gieten en misschien daarna nog een stukje verdubbeling. "Zodat we niet over twee jaar moeten concluderen dat we met hetzelfde geld dan nog maar een halve Gieten kunnen doen. En je moet het zo aanleggen dat als je ooit wel wil verdubbelen naar 2x2 rijbanen, de boel niet weer op de schop moet."

Ongevalsoorzaken?

PvdA'er Jos Schomaker weet wel wat op de absolute veroorzaker van de grote ongelukken op de N34 is: de smartphone. "Autobestuurders komen in de berm, maken een stuurcorrectie en komen daarna op de verkeerde weghelft terecht met vaak een frontale aanrijding als gevolg. De N34 blijft onveilig als het app-gebruik niet wordt aangepakt tijdens het autorijden."

Schomaker kijkt naar oplossingen als de monocam, intensieve politiecontroles en storen van mobiele telefoons als je op de weg rijdt. Het levert hem een sneer op van PVV'er Bert Vorenkamp. "Straks moet je je mobieltje inleveren als je de N34 op gaat."

De ernstige ongevallen gebeuren op de hele N34, er zijn geen black spots. De provincie laat nog uitgebreid onderzoek doen naar de ongevalsoorzaken. Gedragsonderzoek naar afleiding en inhalen zullen daarbij zeker een belangrijke rol spelen.

De N34 verkeersveiliger

In deze discussie rolden de bekende stokpaardjes van voor en tegenstanders weer over tafel. Vorenkamp ziet niet veel in een oplossing met een middenbarrier. "Dit kost bijna net zoveel als verdubbelen, want dan moet je ook verbreden om in het midden een berm te kunnen bouwen." De Christenunie voelt wel voor de weg scheiden in 2x1 rijbaan of op z'n minst een inhaalverbod. Voor GroenLinks is een oplossing met blokjes of ribbels in het midden genoeg.

Maar verkeersveiligheidonderzoekinstituut SWOV heeft al lang de conclusie getrokken dat die maatregelen niet helpen als je door een stuurcorrectie per ongeluk of bij ribbels moedwillig door een inhaalactie op de verkeerde weghelft beland. En alleen een totaal inhaalverbod is al helemaal niet genoeg.

Niet naar 80

Een aantal partijen willen de snelheid omlaag naar 80. Maar daar wil Brink niet aan. "Er wordt niet vaak te snel gereden op de weg. Als je terug gaat naar 80 dan gaat verkeer ook weer meer via andere omliggende wegen rijden, niet goed voor de verkeersdrukte en veiligheid op die wegen. En 80 stimuleert ook weer tot meer inhalen. Bovendien hebben we de afgelopen jaren al een paar honderd miljoen in de N34 geïnvesteerd om alle onveilige gelijkvloerse kruisingen er uit te halen."

Ewoud Bos van GroenLinks: "Los knooppunt Gieten op en gebruik de rest van het geld om de N34 veiliger te maken." Dat lokt reactie uit van Renate Zuiker van PvdD en Ruud Wiersema van Sterk Lokaal. Zuiker: " wel raar dat we de verkeersdoorstroming bij Gieten voor laten gaan op het verbeteren van verkeersveiligheid op de hele N34.

Politieke onwil

Snelheidsverlaging naar 80, inhaalverbod, de politieke wil voor dit alles ontbreekt. Hoe groot is het probleem van de doorstroming bij Gieten nou echt? Wiersema: "bij de keuze die nu voorligt gaan we alleen voor doorstroming en niet voor veiligheid. Ernstige ongevallen gebeuren overal op de weg, maar niet bij Gieten, daar is altijd alleen blikschade."