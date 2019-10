Slappe eerste helft kost FC Emmen de kop tegen FC Twente

De Emmenaren liepen in de eerste helft onherstelbare schade op. Bij rust stond het al 3-0 voor FC Twente.Omdat Glenn Bijl vanwege een schorsing afwezig was, moest Lukkien puzzelen. Hij begon verrassend met Tom Hiariej op rechtsback en Jafar Arias in de spits. Sergio Peña ging naast Michael Chacón spelen en Michael De Leeuw als schaduwspits achter Arias.In de beginfase gingen beide teams redelijk gelijk op. FC Emmen had een sterkere fase toen een vrije trap van Aitor paniek in het Drentse strafschopgebied veroorzaakte. Meerdere Emmenaren kregen de bal niet weg en uiteindelijk was het Haris Vuckic die de trekker overhaalde.Na de eerste goal was FC Emmen het even kwijt. Iets meer dan vijf minuten later was het dan ook opnieuw Vuckic die het net wist te vinden. Met een flinke dosis geluk kreeg hij struikelend de bal mee en rommelde die in het doel.En daarmee was het leed in de eerste helft nog niet geleden. Drie minuten voor rust kwam Twente goed door over links. De voorzet was een prooi voor Selahi die Emmen nog voor de rust op een 3-0 achterstand zette.Na rust probeerde Lukkien met een tactische wijziging voor de ommekeer te zorgen door Arias naar de kant te halen voor Veendorp. Daardoor kon De Leeuw in de spits gaan spelen en Hiariej zijn vaste plek op het middenveld innemen.Die tactische wissel sorteerde vrij snel effect. Een goede aanval over links eindigde na combinaties tussen Peña, Laursen en Slagveer voor de voeten van Veendorp die de bal beheerst achter Drommel schoot.In de rest van de tweede helft was er voetballend weinig spektakel op een goede kans voor Menig en een schot van Aitor na. Totdat Bax de bal op de stip legde nadat Telgenkamp Aitor vloerde. De keeper stopte de strafschop, maar kwam volgens de scheidsrechter te vroeg van zijn lijn. In tweede instantie vond Aitor wel het net met een stiftje.FC Twente neemt door de overwinning op FC Emmen afstand van de Drenten. Emmen blijft steken op de veertiende plek met tien punten uit elf wedstrijden. FC Twente staat voorlopig tiende met vijftien punten uit elf duels.