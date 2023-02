Wolf glipte mogelijk langs goed geplaatste afrastering in Vledder

Drie drachtige schapen van schapenhouder Stefan Worst in Vledder zijn vannacht vermoedelijk slachtoffer geworden van een wolf. Eén schaap was direct dood en twee schapen heeft hij moeten laten inslapen.

De consulent van BIJ12 die dna heeft afgenomen, heeft de hele afrastering nagelopen en geconstateerd dat die goed is geplaatst. BIJ12 was niet bereikbaar om dat te kunnen bevestigen. De provincie Drenthe zegt morgen ook nog onderzoek te zullen laten doen naar de kwaliteit van de afrastering.

Gebreken aangepakt

Ruim twee weken geleden had de schapenhouder ook te maken met een aanval van wolf. Toen vond de Drentse wolvenconsulent enkele gebreken in de afrastering. Die heeft de schapenhouder naar eigen zeggen aangepakt. De aanval van vannacht was overigens op een ander perceel. Bij beide aanvallen moet dna-onderzoek nog uitwijzen dat het inderdaad om een wolf gaat, maar het type verwonding duidt volgens Worst wel in die richting.

"Het is natuurlijk verschrikkelijk", reageert Worst op de nieuwe aanval. "Ik heb al mijn schapen nu binnen gehaald, op drie koppels na. Het zijn er ongeveer 160 en daar had ik in de stal geen ruimte voor. Ik heb mijn landbouwvoertuigen buiten gezet om ruimte te maken voor de schapen."

In een poging om vast te leggen hoe de wolf te werk, gaat heeft Worst afgelopen zomer een tijdje camera's geplaatst, maar het perceel is zo groot dat het ondoenlijk is. "Een camera kan maar een stuk van 30 meter in beeld brengen en dit gaat om een perceel van 8 hectare. Dan zou ik 60 camera's nodig hebben. Die kosten 80 tot 300 euro per stuk. Bovendien komen daar de kosten voor de batterijen nog bij. Die moet je dan ook nog iedere week verwisselen", aldus Worst.

Probleemwolf?

De kwaliteit van een wolfwerende afrastering is van belang om te bepalen of er sprake is van een probleemwolf. En zo'n probleemwolf zou kunnen worden afgeschoten. In het Interprovinciaal Wolvenplan staat dat een wolf kan worden aangemerkt als probleemwolf als die meermaals vee aanvalt dat achter een goed geplaatste wolfwerende afrastering staat.