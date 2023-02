Op pad met straatcoach in Nieuw-Weerdinge: 'Je moet het met woorden doen'

Het is een grote ergernis van veel inwoners van Nieuw-Weerdinge: de overlast van asielzoekers die door het dorp trekken van en naar het azc in Ter Apel. Nadat het dorpsbestuur aan de bel trok nam de gemeente extra maatregelen. Naast meer politie, lopen er sinds december straatcoaches in de buurt. Eén van hen is Rachid el Ghoul.

Als straatcoach moet hij de orde in de wijk bewaken. "En we gaan natuurlijk op meldingen af op het moment dat buurtbewoners aangeven dat ze overlast ervaren of een verdachte situatie zien", zegt El Ghoul. "Mensen die bijvoorbeeld in de tuin kijken of te lang voor een deur staan. Het zijn allerlei meldingen die bij buurtbewoners voor een onderbuikgevoel zorgen."

Gestrekt been

Over zijn aanpak is El Ghoul duidelijk: "Je moet het zeker met woorden doen. En ik ga er vaak met gestrekt been in. "Zo van: 'we weten allebei dat je hier niets hebt te zoeken. Als je naar Emmen wilt, is dat een heel andere kant op. Dit is niet de juiste route'. En op het moment dat iemand echt niet wil vertrekken, dan moeten we iemand gaan dwingen. En we kunnen de hulpdiensten inroepen."

El Ghoul is inmiddels twee maanden als straatcoach actief in Nieuw-Weerdinge. "We zijn er elke dag en op onregelmatige tijden. De komende tijd kijken we even aan op welke momenten de overlast het ergst is. We denken dat dat vooral in de avonduren is."