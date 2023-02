Loon boos over verhuizing van roekennesten: 'Boeren zijn het bokje'

Onvrede en frustratie onder boeren rond Loon. Ze zijn boos over de door Assen verplaatste roekennesten vanuit de wijk Marsdijk. Er zou nog overleg over komen. En ook zou er naar alternatieve locaties worden gekeken. Maar intussen hangen de nesten al een tijdje in de bomen vlakbij boerenakkers bij Loon. In een gepeperde brief eist Dorpsbelangen Loon namens de boeren dat de nesten weer worden weggehaald.

Voorzitter Hans de Willigen van de Loner belangenvereniging vindt dat de gemeente met haar optreden 'de omgekeerde weg heeft bewandeld', en 'onzorgvuldig heeft gehandeld'. "Er wordt kennelijk niet meer serieus naar elkaar geluisterd."

Dichtbij bieten of mais

Volgens De Willigen is er 22 november overleg geweest met een klein groepje boeren over het roekenplan van Assen, om jarenlange overlast in Marsdijk aan te pakken. Ook de provincie was erbij, die volgens de natuurbeschermingswet moet zorgen dat er zorgvuldig met de beschermde roek wordt omgesprongen, ook bij het oplossen van overlast.

"De boeren wilden positief meedenken over een oplossing van het roekenprobleem. Maar er zou nog vervolgoverleg komen. Want er was toch wel wat bezwaar tegen de gekozen locatie voor de roekennesten, die liggen dichtbij akkers waar of bieten of mais in komt", zegt De Willigen.

Overhaast

Volgens de voorzitter is toen beloofd dat de gemeente zou kijken of er toch niet een beter alternatief zou zijn, met minder risico op schade aan landbouwgewassen. "Waarom hang je een week later dan toch die roekennesten van Marsdijk al in de bomen langs de Vrieserweg richting Loon", zo stelt hij. "Waarom zo overhaast." Volgens De Willigen is de gemeente uiteindelijk gewoon doorgedenderd met dit plan, ook toen bleek dat er onvrede was over de gang van zaken.

Dorpsbelangen Loon spreekt van 'een onmogelijke situatie'. "Ik begrijp best dat een roekenkolonie middenin een woonwijk overlast geeft. Maar op deze manier worden de boeren ermee opgezadeld. Die stoppen toch niet voor niets zaadjes in de grond, om later hun gewassen als bieten en mais te kunnen oogsten", aldus De Willigen.