Politie onderzoekt grond in Punthorst in zaak Ruinerwold

Dossier Gezin Ruinerwold

Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zijn de percelen vandaag 'nader in kaart gebracht'.Dat de agenten ook scheppen bij zich hadden, zegt volgens woordvoerder Melanie Kompier nog niet dat ze aan het graven zijn geweest. "Ze zijn er wezen kijken, om in kader van het onderzoek alles goed in beeld te brengen. Maar er is niet bewust naar iets gezocht", zegt ze. Volgens haar wordt ook op andere locaties waar het gezin heeft gezeten nader onderzoek gedaan, "om een volledig dossier op te bouwen."Vorige week vrijdag werd de grond in Punthorst al afgezet door de politie, omdat allerlei mensen zich op de percelen begaven. Toen was bekend geworden dat vader Gerrit Jan van D., verdacht van het vasthouden van zijn kinderen in een boerderij in Ruinerwold, ook een paar stukken grond bezat bij Staphorst.Op de percelen met inmiddels verwilderde natuur zou hij zijn eigen woongemeenschap hebben willen creëren met een commune voor ex-drugsverslaafden. Die plannen strandden, omdat hij geen vergunning kreeg. Wel zou hij er samen met zijn gezin wel eens overnacht hebben. Dat was voordat vader Gerrit Jan van D. met zes van zijn kinderen in 2010 zijn intrek nam in de boerderij aan de Buitenhuizerweg in Ruinerwold. Huurder van dat pand was de Oostenrijkse houtbewerker en klusjesman Josef B, die de boerderiij helemaal opknapte.Vorige week maandag werden het gezin van Van D. en Josef B. daar door de politie ontdekt. Josef B. werkte toen de politie tegen. De oudste zoon van 25, Jan Zon, had zich de zondagavond ervoor gemeld bij een café in Ruinerwold. Hij zocht hulp, omdat hij met zijn zusjes en broertje al jaren vastgehouden zou zijn op het perceel.Op dit moment zitten vader Gerrit Jan van D. en de Oostenrijker Josef B. vast. Zij worden onder andere verdacht van vrijheidsberoving, het toebrengen van schade aan de gezondheid en witwassen. In de boerderij is namelijk een grote hoeveelheid cash geld aangetroffen.Komende woensdag beslist de raadkamer of het voorarrest van beide mannen verlengd wordt met maximaal negentig dagen. De boerderij in Ruinerwold wordt nog zeker tot en met donderdag bewaakt door beveiligingsmensen. De politie deed ook gisteren en vandaag nog nader onderzoek op de boerderij.