Dick Lukkien: We geven zomaar de goals weg

FC Emmen-trainer Dick Lukkien baalde na afloop hevig van de tegengoals die zijn ploeg kreeg in het uitduel tegen FC Twente. "Twintig minuten lang hebben we geen centje pijn en dan geven we gewoon twee goals weg. Niemand grijpt in. Onbegrijpelijk. Daar zijn we iedere training mee bezig, maar in de wedstrijden gaat het veel te vaak mis."

Slappe eerste helft kost FC Emmen de kop tegen FC Twente

Wie was de beste Emmenaar tegen FC Twente?

Een verklaring voor die momenten heeft Lukkien. "Het gaat gewoon om ingrijpen, het gaat om doen. Het belang zien van de momenten. Datzelfde geldt voor die derde goal, waarbij een aanval van ons eindigt met een controlerende middenvelder op 30 meter van hun goal en in de tegenaanval ligt de bal in het net is het 3-0. Je moet beseffen dat je met 2-0 nog in de wedstrijd zit en dat je ervoor moet zorgen dat je de rust dan ook haalt met die stand.Lukkien is niet van mening dat de opstelling of de vele positiewisselingen (Arias in de spits, De Leeuw een linie terug, Peña in een vrije rol, Slagveer en Laursen omgewisseld en Hiariej op rechtsback) een rol heeft gespeeld. "Natuurlijk zal ik de wedstrijd analyseren en kijken of dat een rol heeft gespeeld, maar zoals ik het nu kan beoordelen vind ik dat niet. Ik vond dat Hiariej bijvoorbeeld de backpositie prima heeft ingevuld en dat Peña ook goed speelde. Maar ik begrijp dat mensen zich dat na zo'n nederlaag afvragen."