Huizen ontruimd en veel rook door brand Nieuw-Roden [update]

De uitslaande brand in de schuur in Nieuw-Roden (Persbureau Meter)

Aan de Esweg in Nieuw-Roden heeft vannacht brand gewoed in een schuur. De brandweer had moeite om het vuur onder controle te krijgen. Er raakte niemand gewond, maar wel kwam er veel rook vrij.

Vanwege de rook zijn acht tot tien huizen ontruimd. Tussen de 15 en 20 mensen moesten tijdelijk het huis uit. De bewoners van twee huizen zijn naar familie gegaan om daar te overnachten. De andere buurtbewoners konden rond drie uur weer naar huis.Rond die tijd had de brandweer het vuur onder controle. Met een kraan is de schuur omver geduwd en kon de brand van binnenuit bestreden worden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.Bij daglicht is vanmorgen nog onderzocht of er schadelijke stoffen in gevaarlijke hoeveelheden zijn vrijgekomen. Dat bleek niet het geval.Mensen die in de omgeving van de brand wonen, hebben vannacht een NL Alert gekregen. De Veiligheidsregio Drenthe adviseerde buurtbewoners alle ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te schakelen in verband met de rook. Dat advies gold tot acht uur vanmorgen.