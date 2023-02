Literaire wereld steunt bedreigde Pim Lammers met paginagrote krantenadvertentie

Dagbladen hebben in hun zaterdageditie een paginagrote advertentie gepubliceerd als steunbetuiging voor de bedreigde schrijver Pim Lammers. De in Norg opgegroeide auteur krijgt op de bladzijde bijval van zo'n tweeduizend bekende en minder bekende collega's uit het boekenvak die de bedreigingen aan zijn adres 'verschrikkelijk en onaanvaardbaar' zeggen te vinden.

Lammers besloot zich een week geleden terug te trekken als schrijver van het kinderboekenweekgedicht omdat hij talloze doodsbedreigingen ontving. "De aanvallen volgden op een kort verhaal dat Lammers in 2015 voor volwassenen schreef. Doodsbedreigingen aan het adres van schrijvers zijn onaanvaardbaar, ongeacht hoe je hun werk interpreteert of wat je ervan vindt. Wij vinden het niet acceptabel dat schrijvers in hun veiligheid en vrijheid worden bedreigd", zo is te lezen op de advertentiepagina.