Albanees aangehouden na strooien van bij inbraak buitgemaakte bankbiljetten

De politie heeft donderdagavond een verdachte aangehouden die wel heel onzorgvuldig omsprong met zijn vermoedelijke buit. Tussen Ter Apel en Emmen gooide de 41-jarige Albanees 'diverse bankbiljetten' uit z'n auto. De man had het geld waarschijnlijk geroofd bij een woninginbraak in het Oost-Groningse Sellingen.

De verdachte reed in een auto met Duits kenteken. Bij een politiecontrole, een aantal weken geleden, was het voertuig ervandoor geraasd. Het kenteken was bekend bij de politie die donderdagavond de achtervolging inzette.