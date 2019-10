Michaël Heylen: Het lag niet aan de opstelling

Slappe eerste helft kost FC Emmen de kop tegen FC Twente

Dick Lukkien: We geven zomaar de goals weg

Luciano Slagveer: Ik werd gehaakt voor de 2-0

Stem nu: Wie was de beste Emmenaar in Enschede?

Bekijk de liveblog terug

De Belg had voorafgaand aan het duel tegen Twente nog een goed gevoel en de bevestiging dat er in Enschede wel wat te halen viel voor Emmen kwam ook in het eerste kwart van de wedstrijd. "We wisten dat ze te pakken waren, maar na zo'n twintig minuten verliezen we de grip op de wedstrijd en krijgen we de goals veel te gemakkelijk tegen. Nee, dat ligt niet aan de opstelling of de wijzigingen in het elftal. Want dan hadden we nooit zo goed kunnen starten.""Bij 2-0 denk je nog zoiets van 'het kan nog', maar dan moet je die 2-0 wel tot de rust zien te halen. Dat lukte ook niet. Een marge van drie is dan gewoon te groot, ondanks dat we nog redelijk snel de 3-1 maakten."Volgens Heylen moeten hij en zijn spelers de koppen bij elkaar steken. "We moeten samen een oplossing vinden voor de fouten die we me maken."