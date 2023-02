Bouke flikt het: de 'Elvis uit Emmen' wint The Tribute - Battle of the Bands

Zijn eerste Elvis-nummer in The Tribute - Battle of the Bands was In the Ghetto. Bouke stal niet alleen de Nederlandse harten, want zijn succes werd ook tot over de Atlantische Oceaan gevolgd. In Amerika ging de Emmenaar viraal. In het geboorteland van Elvis werd Boukes versie van In the Ghetto zo'n tien miljoen keer gedeeld. "Dat zijn echt ongelofelijke aantallen", vertelde de zanger deze week bij RTV Drenthe.