Eerste bomen de grond in op perenboomgaard en natuurspeelplaats Gieterveen

De schop is de grond in van de nieuwe boomgaard van de fruitbomenclub in Gieterveen. Zodat er zowel voor de perenbomen als de perenplukkers een verkeersveilige plek is. En de educatieve natuurspeelplaats ernaast moet deze zomer ook klaar zijn. Het onderhoud van de 180 perenbomen in en rond het dorp heeft de club overgedragen aan de gemeente.

Jarenlang zorgde de fruitbomenclub voor alle perenbomen in het dorp. Van plukken tot snoeien. Van het geld dat de peren, het sap en de stoofperen opbrachten werd het verenigingsleven ondersteund. Maar voor de fruitbomenclub ging de aardigheid er steeds meer af door het gezeur van sommige mensen over de perenbomen in het buitengebied.

Niet zonder risico

Verschillende inwoners klaagden bij de gemeente Aa en Hunze over de laaghangende takken van de perenbomen. Met name boeren konden op sommige plekken maar moeilijk met hun grote landbouwvoertuigen langs de bomen rijden zonder schade op te lopen.

Voor de perenplukkers verliep een oogstdag niet zonder gevaar, omdat niet iedereen rustiger reed als de fruitbomenclub langs of op de weg bezig was met plukken of onderhoud. En toen een boer zelf de zaag zette in een paar perenbomen was de club er flauw van.

Nieuwe boomgaard