Hoogevener Marco Kerver is brein achter nieuwe concertreeks van Jazz Orchestra

De coronatijd met lockdowns, mondkapjes en anderhalve meter afstand ligt al even achter ons, maar de Stageband Jazz Orchestra laat bezoekers deze periode herbeleven met hun nieuwe jazzsuite: de Pandemie. De uit Hoogeveen afkomstige Marco Kerver schreef de teksten toen de virusuitbraak in maart 2020 de wereld even stil deed staan. Vanavond is het eerste optreden in Drenthe. Het 26-koppige gezelschap staat dan in theater De Hofpoort in Coevorden.

"Een moeilijke provincie", zegt Kerver als hem wordt gevraagd naar de populariteit van jazz in Drenthe. "We hebben met de Pandemie al twee keer opgetreden in Groningen. Dat was in Veendam en Winschoten. Dan krijg je hele positieve reacties, maar het is jammer dat er niet meer mensen op afkomen. Wij zijn een professionele jazzband, met negen nationaliteiten en grote talenten. Veel andere bigbands zingen lang niet altijd goed en zuiver, maar wij wél", legt hij uit in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Geen werk meer en moeite met vrije tijd

Terug naar het thema waarmee de 56-jarige Krever en zijn collega's op de planken staan: de coronapandemie. In deze tachtig minuten durende jazzsuite wordt opgetekend hoe musici in dit muziekgenre deze onzekere periode beleefden. Hun emoties zijn zowel in muziek als tekst vastgelegd.

"Voor veel jongeren was het niet goed geregeld", weet de Hoogevener nog van collega-muzikanten. "Mensen bij ons in de band, gewoon professionele musici, zijn ook gestopt of konden moeilijk omgaan met de vrije tijd die ze hadden. Voor hen was het natuurlijk een economisch ingewikkelde tijd omdat ze zzp'ers zijn."