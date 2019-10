Weinig autovandalen in Drenthe

Afgelopen jaar werden in Drenthe 685 auto opzettelijk beschadigd. Dat is per duizend auto's het laagste aantal incidenten. De meeste meldingen komen uit Emmen, Assen en Hoogeveen.Ook als je uitrekent hoeveel incidenten er per dag zijn, scoort Drenthe goed. Beschadiging kwam gemiddeld net geen twee keer per dag voor. In Noord-Holland gebeurde het bijna vijf keer per dag. Dat is de provincie met het hoogste risico.In Drenthe worden maar weinig vernielers opgepakt. Afgelopen jaar werd 6,6% procent van de vernielingen opgelost. Dat is wat minder dan het landelijk gemiddelde van acht procent.Independer zet de cijfers over autovandalisme elk jaar op een rij wanneer de wintertijd begint. Langere avonden betekenen traditioneel een toename van het aantal autovandalisme incidenten.