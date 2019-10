Een uur cadeau: de wintertijd gaat in

Voor wie het kwijt is: de wintertijd is de originele tijd. De zomertijd is er dus later bij bedacht. Het idee was ooit dat we dan minder energie gebruiken omdat we meer gebruik maken van het daglicht. Maar er is nooit aangetoond dat het werkt.Een uurtje extra slapen kan geen kwaad, zeggen deskundigen. De overgang naar zomertijd ligt gevoeliger en kan grote groepen mensen voor een langere tijd uit hun ritme halen.Hoe lang we nog vasthouden aan dat verzetten van de klok is onduidelijk. Het Europees Parlement gaat nu uit van april 2021 als moment om de zomer- en wintertijd af te schaffen. Of dat gaat lukken is nog maar de vraag.De landen van de Europese Unie mogen straks zelf kiezen of ze de zomer- of de wintertijd aanhouden. Dan zou de EU een lappendeken kunnen worden van verschillende tijdzones.Sommige landen willen er helemaal niet vanaf en ook die optie bestaat nog. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is bijvoorbeeld kritisch over het idee.