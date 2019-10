Borger mazzelt in topper: spookdoelpunt MSC

Door de overwinning heeft Borger nog steeds de maximale score uit vijf duels. MSC volgt op drie punten. VCG heeft net als Borger 15 punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld.Het begin was duidelijk voor de thuisclub. Gijs Roda bracht Borger binnen anderhalve minuut op een 1-0 voorsprong. De spits was de Meppeler verdediging te snel af en bleef voor doelman Florian Gijzen koelbloedig. Amper een minuut later leek Roda op weg naar zijn tweede treffer van de middag, maar werd net op tijd gestopt, alhoewel alles met een groen wit hart om een strafschop riep.Na een minuut of twintig kwamen de gasten uit Meppel beter in de wedstrijd. De tweede kans voor MSC was raak. Max van Dijk scoorde bracht de 1-1 op het scorebord. Na de gelijkmaker ontspon zich een heerlijk voetbalgevecht, met niet alleen strijd om iedere meter, maar ook een paar goede kansen, voor beide doelen.Zes minuten voor rust kreeg Borger een strafschop na hands. Benjamin Mazeau schoot de bal binnen, ondanks dat Gijzen nog de bal aanraakte. Vlak voor kwam MSC bijna weer naast Borger, maar het schot van Bjorn Lefferts spatte uiteen op de paal, waardoor Borger met een 2-1 voorsprong de rust inging.De tweede helft kwam moeizamer op gang dan de eerste. Maar weer was de eerste kans voor Roda. Dit keer werd zijn poging van de lijn gehaald en de rebound van Mylan Beijering ging over.Vijf minuten later was Lefferts opnieuw dicht bij de 2-2, maar zijn prima genomen vrije trap werd door keeper Haandrikman uit de kruising gebokst.In een iets mindere tweede helft leek MSC zes minuten voor tijd de gelijkmaker te scoren. Het afstandsschot leek uit de winkelhaak te stuiteren, iedereen zag het, behalve de scheidsrechter. En dus sleepte Borger de 2-1 over de streep en behoudt het de maximale score na vijf wedstrijden.