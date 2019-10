OCS #6: Opbouwen van achteruit (maar dan anders)

Waar Boertien het liefst vuil werk opknapt? "Achterin. In de verdediging. Honderd procent." De vrije zaterdag is wennen voor de centrale verdediger van Elim. "Gewoon in de middag de wei in. Later de kantine even in. Dat hoort erbij."Zo bouwt Boertien op zaterdagmiddag op. Maar dan net even op een andere manier. "Mijn schoonvader doet een boel. Het is redelijk druk. De teamgenoten helpen ook wel eens. We hebben geen haast", vertelt de stopper over het te bouwen huis. Samen met zijn vriendin keert Boertien terug naar het dorp waar hij opgroeide.Tussen 2012 en 2014 zocht Boertien het bij Hoogeveen hoger op. Met de blauw-witten was hij actief in de hoofdklasse. "Het eerste jaar ging goed. Het tweede jaar minder. Toen speelde ik een boel in het tweede. Dat is niets voor mij. Ik ging lekker terug naar Elim.""Het jaar dat ik terugkeerde werden we direct kampioen. Dat is altijd mooi", glimt Boertien. "We voetballen nou tweede klasse. Helemaal fantastisch voor zo'n klein dorp. We hebben een mooie groep. De jongens kunnen goed voetballen. Plezier staat voorop bij ons. Of we nou winnen of verliezen."De eerste vier wedstrijden in de nieuwe klasse ging Elim ten onder. Daar waren ze bij het Onze Club Sterrenteam goed ziek van. Tegen FC Wolvega (1-3) was het voor het eerst raak. "Het is even wennen. De laatste seizoenen hebben we niet zo vaak verloren", lacht hij. "Weten we ook weer hoe dat voelt."Boertien is het type speler dat je liever naast je dan tegenover je hebt staan. "Ik ga vol duels in. Ik ben niet bang", legt Boertien uit. "Ook sta ik mijn mannetje. Ik help anderen graag. Ik heb zelden ruzie in het veld. Tegenstanders hebben vaker last van mij dan ik van hen."Op de vrije zaterdag houdt Boertien zich bezig me de muren van zijn nieuwe huis. Volgende week gaat Elim langs bij DZOH en moet de dorpeling weer fungeren als slot op de nog te plaatsen deur. "Dat wordt een lastige, denk ik. Ze doen het goed. Des te groter is de verrassing als wij kunnen winnen."