Cassata #8: Stikstof in de bouwwereld en noodhulp voor de Molukken

Riek Siertsema over de problemen in de bouw door de stikstof-maatregelenThijs Rondhuis over het NK Wielrennen in Drenthe (deel 1)Riek Siertsema over haar werk bij de Aannemersfederatie, en de problemen die de bouwsector heeft door de stikstofregelsHerman Beerda van het waterschap Noorderzijlvest over zijn studiereis naar PeruThijs Rondhuis over zijn eigen wielercarrièreHet Radioforum met Thijs Rondhuis, Agnes Mulder en Jaap van der HaarThijs Rondhuis over het NK Wielrennen in Drenthe (deel 2)Voormalig Eerste Kamerlid Sam Pormes uit Assen roept gemeenten waar veel Molukkers wonen om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving op de Molukken.Margriet Benak- Riek Siertsema, voorzitter Aannemersfederatie Nederland Bouw & Infra over het grote bouwprotest woensdag- Thijs Rondhuis, speciale tafelgast, organisator NK Wielrennen in Drenthe 2020- Herman Beerda, waterschapsbestuurder Noorderzijlvest, missie in Peru- Agnes Mulder, Tweede Kamerlid CDA (Radioforum)- Jaap van der Haar, wethouder Sterk Meppel (Radioforum)- Sam Pormes, initiatiefnemer voor Molukse noodhulp na aardbevingen op de Molukken.Cassata is als podcast te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.