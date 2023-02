Twaalf anti-Zwarte Piet-demonstranten Emmen voor de rechter

De actie van Extinction Rebellion was voor de burgemeester een volledige verrassing. De demonstratie was voor hem aanleiding om extra beveiligingsmaatregelen te nemen rondom de raadszaal. De bezoeker moet nu voorafgaand aan een vergadering een tekenlijst invullen.

De twaalf verdachten komen vandaag op een zogeheten themazitting bij de politierechter, die door het Openbaar Ministerie (OM) is georganiseerd. Daarvoor is een hele dag uitgetrokken. De groep komt uit alle windstreken van Nederland. Geen van hen woont in Emmen.