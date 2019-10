Twee Drenten bij veiligste tien chauffeurs van het land

André Dillerop uit Emmen en Martijn Klink uit Meppel eindigden in de top tien van het NK Veiligste Chauffeur, dat vandaag op het TT Circuit en in de Asser binnenstad verreden is.

Klink eindigde al voor het tweede jaar in de top tien. Samen met Dillerop zitten er dus twee Drenten bij veiligste tien chauffeurs van het landDe vrachtwagenchauffeurs hadden een pittig dagje. Ze moesten een rijvaardigheidstest doen in het centrum van Assen en op een deel van een industrieterrein. Op het circuit volgde een stress-test. De fitheid, behendigheid en het reactievermogen werden ook onder de loep genomen.En dan waren er nog rijtesten waarbij je met de vrachtwagen op de millimeter moest manoeuvreren. Onder meer door rijdend met een pin aan de cabine een ring van tien centimeter doorsnede te raken en insteekmanoeuvres met extreem weinig ruimte.Dillerop en Klink vinden het al een hele prestatie dat ze bij de beste tien van het land zitten. Dat is volgens jurylid Roberto Palland ook zeker zo. Palland vind het wel jammer dat er dit jaar geen vrouwelijke chauffeur in de top tien is beland. Bij de 120 halve finalisten zaten overigens wel heel wat vrouwen.Dillerop rijft voor transportbedrijf Otten uit Hoogeveen en Klink voor CB logistics, voorheen de Boeken Centrale. Het NK Veiligste Chauffeur is onderdeel van de TVM awards, een nieuw initiatief van de Hoogeveense transportverzekeraar om de verkeersveiligheid te verbeteren.Volgens Klink helpen dit soort initiatieven dagen niet alleen voor de bewustwording bij chauffeurs maar ook bij andere weggebruikers. Als je er inderdaad met je neus bovenop staat kun je goed zien wat je met zo'n lange vrachtwagen kunt, maar ook wat je vooral niet kunt in het verkeer.​De absolute nummer één is Martin Kolff uit Dirksland. Hij mag zich Veiligste Chauffeur van Nederland noemen.Nick van Rijn werd Ridder van de Weg. TVM eert hem omdat hij bij een ernstig ongeluk op de A2 dit jaar zijn vrachtwagen dwars over de snelweg zette, zodat slachtoffers die op de weg lagen beschermd werden en de hulpdiensten er bij konden.