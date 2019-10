Asbest vrijgekomen bij brand Nieuw-Roden

Bij de schuurbrand in Nieuw-Roden is vannacht asbest vrijgekomen. Asbestdeeltjes zijn terechtgekomen in een aantal achtertuinen van huizen in de buurt.

De gemeente Noordenveld laat weten dat er geen asbest in openbaar gebied ligt. Mensen bij wie wel asbest op het terrein terecht is gekomen, zijn volgens de gemeente ingelicht.Een specialistisch bedrijf zal het asbest zo snel mogelijk opruimen. Het gebied waar het asbest ligt is voorlopig afgezet met asbestlint. Volgens de gemeente is er geen extra gezondheidsrisico.De brand aan de Esweg ontstond rond 23.30 uur gisteravond. De brandweer had grote moeite het vuur te blussen en er kwam veel rook vrij. Vanwege de hevige rookontwikkeling werden zo'n acht huizen in de buurt van de brand ontruimd. In de wijde omgeving kregen mensen tot vanochtend 8.00 uur het advies ramen en deuren niet open te doen.In de loop van de nacht konden de meeste bewoners weer naar huis. Een aantal mensen werd door familie opgevangen. Alle bewoners kunnen inmiddels weer in hun huis.