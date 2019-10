Area Emmen test nieuwe sproeiers tegen gladheid op fietspaden

Door een brand in februari op het terrein van Area verloor het bedrijf vijftig voertuigen en liepen er veertig roetschade op. Er waren toen al plannen om pekelwatersproeiers aan te schaffen. De brand zorgde ervoor dat die omslag van zout strooien naar pekelwater sproeien in een stroomversnelling kwam.Het reinigingsbedrijf maakte vandaag de eerste testrondes met de nieuwe voertuigen. "We kijken nu vooral of alles werkt", legt hoofdcoördinator Berry Schimmel uit. "Dat doen we nu alleen op ons terrein en hier in de Columbusstraat."Een strooi- of sproeiwagen bestaat uit een trekker en lading. Bij de zoutstrooiers is dat een soort trechter met zout erin. Nu hebben we tanks met een inhoud van tweeduizend liter pekelwater. Dat wordt automatisch op de weg gesproeid."Veel gemeenten maken de overstap van zout naar pekelwater. Area Emmen zag dat die methode in de gemeente Hoogeveen goed werkt en maakte deze zomer de overstap. "Pekelwater is eigenlijk een mengsel van zout en water. Zout kan wegwaaien, maar het vloeibare pekelwater blijft langer op het wegdek. Ook bespaar je zo dertig procent zout."Om pekelwater te maken, staat er naast de loods met het zout een menginstallatie. Dat apparaat vermengt het zout met water en vult de tanks bij met pekelwater.Area gebruikt voorlopig alleen pekelwater op fietspaden. Autobanden zijn breder en rijden zo het zout in het wegdek. Fietsbanden zijn veel smaller, waardoor het zout niet lang blijft liggen."De nieuwe voertuigen hebben een systeem dat zelf de dosering pekelwater regelt. Ook houden ze automatisch bij waar en wanneer we een route gereden hebben", vertelt Schimmel. "We krijgen een aantal keer per jaar meldingen van ongevallen door gladheid. Fietsers die uitglijden en daarbij letsel oplopen, bijvoorbeeld. Door het nieuwe systeem is de aansprakelijkheid beter te bepalen, omdat je kunt zien of we op dat moment op die plek gesproeid hebben."Volgende week kunnen de nieuwe pekelwatersproeiers al op de fietspaden te bewonderen zijn. Dinsdag wordt namelijk nachtvorst verwacht.