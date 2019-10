Tom Hendrikse en Hinde Fokkema winnen laatste AVD Cross Dwingeloo

"Vooraf had ik een plan meegekregen van mijn trainer om een rondje hard te gaan, daarna twee rustig en vervolgens weer twee hard, maar op een gegeven moment was ik de tel kwijt. Dus toen bleef ik maar gewoon doorlopen", blikt Hendrikse terug op zijn zege. Voor de Drent is het zijn derde winst op rij in de AVD Cross en mag hij de bijbehorende bokaal houden. "Ik ben blij dat ik tussen al die grote namen mag staan."Bij de vrouwen passeerde Hinde Fokkema als eerste de finish. Ook zij nam een snelle voorsprong en liep daarna steeds verder uit. Voor Fokkema kwam de overwinning, ondanks haar prima tweede plaats van vorig jaar, als een verrassing. "Ik ben in februari geblesseerd geraakt en heb weinig hardgelopen. Ik wilde deze laatste AVD Cross toch graag meepakken en dat is goed uitgepakt."Recordwinnares Andrea Deelstra, die ook in 2018 zegevierde, was deze keer als toeschouwer aanwezig in Dwingeloo. Ze raakte onlangs geblesseerd tijdens de marathon van Berlijn. "Het blijkt dat er een zenuw in de knel heeft gezeten, maar ik ben aan de beterende hand. Dat komt allemaal weer goed." Deelstra reikte in Dwingeloo wel enkele prijzen uit.De organisatie besloot de stekker uit het evenement te trekken vanwege de afnemende belangstelling voor de wedstrijd. Dat besluit stemt Deelstra verdrietig. "Ik zat net een paar dagen op atletiek toen ik hier voor het eerst aan de start verscheen. De cross is de basis van de atletiek, het maakt de atleten sterker. Ik vind het heel jammer."Veelwinnaar Herman Hofstee, die zich ook wel 'Mister AVD Cross' mag noemen, liep bij de mannen een laatste keer mee. Hij won vanaf 1985 onder meer twaalf edities op rij.