De Weide van nul af na stunt op DZOH

Vincent Coulier, Jelmer Wierenga, Marc van der Graaf en Sjors Pieter Greeving scoorden namens De Weide. Marwin van der Veer redde pas bij 3-0 de eer voor DZOH."Een heel goede wedstrijd van onze kant. En daar zijn we heel blij om", vertelt de winnende coach Marcel Smid. "De afgelopen weken hebben we negatieve resultaten neergezet, maar toch lieten we geen slecht spel zien. Steeds kwamen we achter. Vandaag waren de rollen omgedraaid."Smid: "In de voorbereiding hebben we overtuigend spel laten zien in de oefen- en bekerwedstrijden. Ons eerste competitieduel tegen FC Wolvega was zeer zwak (0-4, red.). Dan duurt het te lang tot je succes boekt. In de kleedkamer hebben we afgesproken de rem eraf te gooien. Met resultaat."Voorafgaand aan het treffen deelde DZOH de koppositie met LTC en Gorecht. Door de uitglijder zakken de Emmenaren naar de derde plaats. De Weide komt door de eerste drie punten op gelijke hoogte me Elim. Het Onze Club Sterrenteam kwam door een jubileum bij opponent De Griffioen niet in actie.LTC heeft niet optimaal gebruik gemaakt van de nederlaag van DZOH. Ook de Assenaren zijn in de zesde speelronde onderuit gegaan. Gramsbergen zegevierde met 1-3 in de Drentse hoofdstad, waardoor Gorecht alleen aan kop gaat.