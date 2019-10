Zieke Eva (3) bedolven onder kaarten en cadeau's

Eva heeft een zeldzame vorm van botkanker en haar overlevingskansen werden niet hoog ingeschat. Om haar een onvergetelijke verjaardag te verzorgen, deden haar ouders Ellen en Sharrol een oproep om zo veel mogelijk kaarten naar Eva te sturen.Vader Sharrol werkt bij de politie en zijn collega's zetten de oproep op sociale media. Veel media, waaronder RTV Drenthe , pikten de oproep voor Eva op. Vanuit heel Nederland stroomden vervolgens de steunbetuigingen en felicitaties binnen.Pakketauto's en postbezorgers reden vandaag af en aan naar het huis van Eva. Ook de politiecollega's van vader Sharrol kwamen langs met een vrachtwagen vol met post. De garage van de familie Pattiwael staat inmiddels vol met gigantische stapels cadeaus, brieven en kaartjes."Dit hadden we niet durven dromen", vertelt Ellen, de moeder van Eva. "Toen we de oproep plaatsten, hoopten we op ongeveer driehonderd kaartjes. Ik vind het moeilijk om te schatten, maar ik denk dat er wel tienduizend kaartjes zijn. Het bericht is zo vaak gedeeld. Iemand heeft het zelfs vertaald naar het Engels en op Amerikaanse websites geplaatst. Misschien komt er nog wel wat post uit het buitenland."Eva zelf vindt al die post geweldig. Ellen: "Ze geniet er heel erg van. Ze is de hele dag al onder de indruk van alle post. Daarom ligt ze nu even te slapen. Morgen gaan we bedenken wat we met alles willen doen. Ik wil sowieso alle kaartjes persoonlijk lezen. Dat lijkt me heel bijzonder en dat gaat ook wel veel tijd kosten", lacht Ellen.Naast kaartjes heeft Eva dus ook gigantisch veel cadeautjes en ballonnen gekregen. "Dat is eigenlijk veel te veel voor een meisje", denkt Ellen. "Daarom willen we het graag doorgeven, aan bijvoorbeeld kinderziekenhuizen. We moeten nog even kijken hoe we dat gaan doen."Ondertussen slaat de eerste chemokuur van Eva erg goed aan. De dokters schatten de kans dat ze haar ziekte overleeft inmiddels op zestig tot zeventig procent.