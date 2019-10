Populair Gevangenismuseum verwelkomt honderdduizendste bezoeker van 2019

De familie Peppelman uit Hoofddorp kwam gisteren als honderdduizendste door de voordeur van het Gevangenismuseum. Het is al het elfde jaar achter elkaar dat de grens van honderdduizend bezoekers overschreden wordt.De medewerkers zijn vanzelfsprekend blij met de populariteit, maar eigenlijk passen al die bezoekers niet in het museum. Vooral in de herfstvakantie zit het museum propvol.“Op drukke dagen merken we dat we bezoekers geen optimale ervaring kunnen bieden", zegt Marjolein Bos van het Nationaal Gevangenismuseum. Volgens haar ontstaan er lange rijen bij de kassa's en zit het museumrestaurant overvol.Waar het geschatte aantal bezoekers jaren geleden nog op zestigduizend per jaar lag, is dat aantal in de afgelopen jaren volgens het museum verdubbeld. De medewerkers kunnen niet wachten tot de uitbreidingsplannen werkelijkheid worden.Het museum wil graag in 2021 beginnen met het uitbreiden van de expositie- en publieksruimten. Ook moet het museum zo veel mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht worden. De totale kosten worden geschat op tien miljoen euro.