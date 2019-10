Bizar en lachwekkend: IND stuurt FC Emmen-speler Araujo voor niets naar Peru

Het is bureaucratie ten top. Aan de ene kant vindt men het een schande dat er veel gevlogen wordt en dan is dit kennelijk de normaalste zaak van de wereld. Ronald Lubbers, directeur FC Emmen over de situatie rondom Miguel Araujo en de IND

Radio Drenthe Sport

De Peruaanse aanwinst zit namelijk sinds woensdag in Lima, de hoofdstad van zijn geboorteland Peru. Daar is hij naartoe gestuurd door de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Araujo moet, namelijk voor een werkvergunning in Nederland, een sticker in zijn paspoort krijgen.De Drentse club dacht dat het net zo zou kunnen gaan als met Sergio Peña. Hij kon alles gewoon regelen via de Nederlandse Ambassade in Den Haag. Araujo niet, zo oordeelde de IND. De sticker moest worden gehaald uit het land van herkomst.Maar het land van herkomst, Peru, blijkt geen apparaat te hebben dat zo'n speciale sticker kan maken. "Dat is niet te geloven. En het wordt nog erger, want er is contact geweest met alle ambassades in Zuid-Amerika en nergens blijkt zo'n apparaat te zijn.""Araujo moest vervolgens zijn paspoort afgeven", vervolgt Lubbers, "en dat paspoort is per DHL naar Nederland getransporteerd, want hier is wel zo'n apparaat."Lubbers wil er eigenlijk niet aan denken hoelang het allemaal in het ergste geval nog kan duren. "Het is gewoon te hopen dat het paspoort van Miguel niet op een stapeltje komt te liggen. Het kan, zo blijkt, maximaal vijftien dagen duren. Dat kan toch niet waar zijn, maar we zijn onmachtig. Het is wachten tot die sticker in het paspoort komt en gaat die terug naar Peru en kan Miguel terugkomen.""We hadden gehoopt dat Miguel tegen Vitesse, volgende week, inzetbaar zou kunnen zijn. Dat lijkt nu niet realistisch. Het is bureaucratie ten top. Aan de ene kant vindt men het een schande dat er veel gevlogen wordt en dan is dit kennelijk de normaalste zaak van de wereld", besluit Lubbers.