Mogelijke schietpartij in Hoogeveen, verdachte opgepakt

In de Kleine Kerkstraat in Hoogeveen is vanochtend mogelijk een schietpartij geweest. De politie kreeg rond 9.00 uur een melding. Er zou onenigheid zijn geweest in een woning.

Volgens een woordvoerder wordt nog onderzocht of er daadwerkelijk is geschoten. Niemand raakte gewond. Een verdachte is inmiddels opgepakt. "Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten", zegt de woordvoerder.