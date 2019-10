Marco van Basten baalt van 'koekenbakker' UEFA na gestopte penalty van Telgenkamp

Voor de keeper is het ook een momentje waarop hij iets speciaals kan doen. Maar als je de keeper zo meteen vastbindt aan de palen, dan gaat hij nooit meer een strafschop houden. Met deze regel is dat eigenlijk bijna het geval. Marco van Basten, over de regel dat een keeper niet meer van zijn lijn mag komen bij een strafschop

De strafschop van Aitor werd in eerste instantie door Dennis Telgenkamp gekeerd, maar omdat de doelman niet op zijn doellijn bleef staan (tijdens de aanloop van de Twente-speler) mocht Aitor nog een keer aanleggen én kreeg Telgenkamp ook nog eens een gele kaart gepresenteerd van scheidsrechter Bax.Dit is een normaal iets", stelt Van Basten over de actie van de doelman van Emmen. "We zien de afgelopen veertig jaar niet anders. Als de keeper op de doellijn blijft staan, dan heeft hij bijna geen kans. Dus een keeper moet een fractie van een seconde eerder bewegen."Van Basten vervolgt: "Ik vind het zonde, want voor de keeper is het ook een momentje waarop hij iets speciaals kan doen. Maar als je de keeper zo meteen vastbindt aan de palen, dan gaat hij nooit meer een strafschop houden. Met deze regel is dat eigenlijk bijna het geval.""Ik weet niet welke koekenbakker bij de UEFA in een keer dit soort dingen heel erg belangrijk heeft gemaakt, maar hier schieten we niks mee op", zo meent Van Basten. "Het is droevig dat ze zich bij de UEFA om dit soort regelgeving druk maken. Dan kunnen ze zich beter om andere zaken druk maken."