De week van Drenthe: Duidelijkheid voor kazernes en acties voor slachtoffers aardbeving

Er is eindelijk duidelijkheid voor de kazernes in Assen Havelte en vanuit Drenthe worden allerlei inzamelingsacties op poten gezet voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Het zijn twee zaken die afgelopen week voorbijkwamen in het nieuws. In De week van Drenthe zie en lees je weer een overzicht van het belangrijkste nieuws.

Kazernenieuws in Assen en Havelte

Maandag werd bekend dat de kazerne in Assen open blijft, maar wel aanzienlijk wordt verkleind. De School Noord - een basisopleiding voor militairen - vertrekt naar Havelte. Ondertussen verhuist de 43 Gemechaniseerde Brigade vanuit Havelte naar het midden van het land. Voor de kazerne in Havelte wordt 250 miljoen euro uitgetrokken. De kazerne in de provinciehoofdstad krijgt 75 miljoen euro voor een opknapbeurt. Ook krijgt Assen een zogeheten 'rijkshub', waar rijksambtenaren kunnen werken en vergaderen.

Drenthe in actie

Een dag later kwam Drenthe in actie voor slachtoffers van de verwoestende aardbevingen in Turkije en Syrië. Op verschillende plekken zijn er inzamelingsacties, zoals in de moskee in Assen. Het dodental is vandaag opgelopen tot zeker 28.000.

Gesjoemel met 'gasloze' cv-ketels

Tegen een man van 52 uit Assen die claimde gasloze cv-ketels te kunnen leveren, is woensdag vijf jaar cel geëist. Hij zou de Rabobank voor een miljoen euro hebben op gelicht. De Assenaar kocht de ketels in China, plakte er een sticker van zijn eigen bedrijf op, en verkocht ze door. Maar de ketels, die bleken helemaal niet te werken. Tegen zijn compagnon uit Roden is zestien maanden cel geëist. De rechter doet op 7 maart uitspraak.

Windpark veroorzaakt laagfrequent geluid

Het windpark in de Veenkoloniën zorgt voor meer laagfrequent geluid in de omgeving, zo werd donderdag duidelijk. Dat blijkt uit een rapport van twee onderzoeksbureaus. Dit is geluid dat je niet altijd hoort, maar wel voelt. Bij sommigen kan het leiden tot stress, gezondheidsklachten en slapeloosheid. De gemeente Borger-Odoorn stapt naar het Rijk. "Er moet iets mee gebeuren", zegt wethouder Henk Zwiep. "Er moet in elk geval een laagfrequente norm worden vastgesteld."

Vernielingen in De Onlanden: 'Levensgevaarlijk'

Boswachter Bart Zwiers van natuurgebied De Onlanden was er vrijdag goed ziek van. Die ochtend hoorde hij van een bezoeker van het natuurgebied dat de uitkijktoren vernield is. Vandalen sloopten op 26 meter hoogte twee bodemplaten uit de toren. Levensgevaarlijk, zegt de boswachter.