Het Drentse Landschap: 'We moeten in Drenthe het water vasthouden'

In aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen vragen natuur- en milieuorganisaties aandacht voor groene actiepunten. Ze staan in het pamflet ' Investeren in de kracht van Drenthe '. Als eerste worden de aanbevelingen voor een schoon watersysteem genoemd. Deskundigen en lijsttrekkers zijn het erover eens dat water beter vastgehouden moet worden. Natuurgebied De Mandelanden is daarin een klinkend voorbeeld.

"Water is de basis van alles", zegt Uko Vegter van stichting Het Drentse Landschap. "Als we een tekort hebben aan water, zoals in de afgelopen vier droge zomers, dan hebben de natuur en de landbouw er last van en op het gebied van waterwinnen is het lastig. We moeten aan de slag met het hebben en houden van voldoende water." Vegter benadrukt de urgentie daarvan. "We moeten op een fundamenteel andere manier naar de waterhuishouding in Drenthe kijken en voor de hele provincie maatregelen nemen om water vast te houden. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in stedelijk en in landbouwgebied."