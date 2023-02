Drie mannen opgepakt voor dood Emmenaar (35) in wooncomplex

De politie heeft drie Emmenaren aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een 35-jarige man uit die plaats. Zijn lichaam werd gisterochtend 'onder verdachte omstandigheden' gevonden op de gang van een appartementencomplex aan de Hunenbaan in de wijk Emmermeer.

Het lichaam van de Emmenaar werd rond 07.15 uur gevonden. Onder meer de Forensische Opsporing was daarna aanwezig om sporenonderzoek te doen. De politie schrijft dat het onderzoek naar de toedracht van het overlijden 'in volle gang is' en roept getuigen op zich te melden.