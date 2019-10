Vier punten voor raceteam Waninge op Phillip Island

Jesko Raffin was goed voor drie punten door als dertiende te eindigen. De Zwitser was de race begonnen vanaf de zevende plaats. Daarmee bezorgde hij RW Racing het beste resultaat tot nu toe."Ik had een goede start en kon de eerste paar rondes goed meevechten, maar na ongeveer acht rondes werd het moeilijk", aldus Raffin. "De motor wordt dan lichter en dat gaat minder goed. Ik kon het hoge ritme van de anderen niet volhouden en moest het iets rustiger aan doen, omdat ik op de limiet zat van de motor zoals die nu is."Bo Bendsneyder pakte één punt dankzij zijn vijftiende plaats. Hij was op Phillip Island vertrokken vanaf de negentiende plaats. "Het team heeft goed werk geleverd op een voor mij moeilijk circuit, waar ik voor het eerst reed. We hopen dat we deze lijn kunnen doortrekken in Maleisië volgend weekend en ook daar een mooi resultaat kunnen laten zien.”De overwinning in Australië ging naar Brad Binder. Hij bleef zijn teamgenoot Jorge Martin voor. Tom Lüthi eindigde als derde.