'Hartpatiënten Isala onder druk gezet bij keuze behandeling'

De krant schrijft over vier patiënten die zeggen dat hen een hartimplantaat is opgedrongen. Een van hen zegt dat artsen aandrongen op het laten plaatsen van een pacemaker in een kliniek in Indonesië waar Isala-cardiologen werkten. Benodigde controles bleven vervolgens uit. De afdeling cardiologie investeerde in het verleden in een kliniek in Jakarta.