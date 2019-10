Honderden demonstranten eisen directe sluiting kerncentrale Lingen

De demonstranten eisten de onmiddellijke sluiting van de kerncentrale en de nabijgelegen splijtstoffabriek in Lingen, schrijft het Duitse Welt.De kerncentrale van Lingen is één van de laatste kernreactoren in Duitsland en zal in 2022 gesloten worden. De demonstranten geloven dat niet en denken dat eigenaar RWE een verlenging van de sluitingstermijn wil.Ook maken ze zich 'grote zorgen' over scheuren in pijpen van de centrale, die afgelopen voorjaar werden ontdekt. "Dat zijn duidelijke tekenen van materiaalmoeheid en het materiaal wordt niet beter", aldus demonstrant Matthias Eickhoff.RWE ontkent dat het uit is op het uitstellen van de sluiting van de kerncentrale. Daarnaast weerlegt het elektriciteitsbedrijf de kritiek op de scheuren. Volgens RWE is er recentelijk een internationaal team van kerncentraledeskundigen in Lingen geweest en heeft het de centrale een 'uitstekend certificaat' gegeven.Mocht er een nucleaire ramp plaatsvinden bij de kerncentrale, dan ligt Drenthe in de gevarenzone. Jongeren onder de 18 in onze provincie kregen in 2017 jodiumpillen . Die moeten de Drentse jeugd bij een eventuele kernramp beschermen tegen schildklierkanker. Mensen die ouder zijn dan 18 hebben de pillen pas nodig als zij binnen twintig kilometer van de kernreactor wonen.In december vorig jaar maakte de Drentse politiek zich druk om een brand die plaatsvond in het nucleaire gedeelte van de brandstofstavenfabriek van de kerncentrale.Pas toen de brand al geblust was, brachten de Duitse hulpdiensten de Veiligheidsregio Twente op de hoogte. Die wachtte vervolgens lang met het informeren van overheden in Drenthe.