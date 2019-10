Leegstaande gebouwen broodnodig voor oefenen reddingshonden

De sloopgebouwen zijn een erg welkome oefenlocatie. Honden worden er getraind in het zoeken naar vermiste personen.INSED traint reddingshonden voor inzet naar rampgebieden. De leegstaande flats aan de Meerstraat zijn volgens de organisatie ideaal terrein om de dieren te trainen."We zijn hier erg blij mee, want onze honden trainen heeft alleen maar zin in realistische situaties", legt inzetleider Marinus van der Werf uit vanuit de commandowagen uit. Acht honden en hun begeleiders zijn aan het oefenen in de leegstaande flatgebouwen.Hollandse herder Rikke gaat samen met trainer/begeleider Linda Ursum een oude galerijflat binnen. Behendig duwt Rikke deuren van de meterkast en een half gesloopte keuken open. "Hij zoekt naar de sterkste menselijke geur. We leren onze honden dat ze alleen zoeken naar mensen die stil liggen, zitten of hangen", vertelt Ursum.Het ene slachtoffer heeft Rikke in een mum van tijd gevonden: een medewerker van Lefier zit ineengedoken op een achterbalkon. Met de volgende heeft de reddingshond meer moeite. Dat 'slachtoffer' ligt bovenop een hoge kast in de smalle ruimte tussen muur en plafond verstopt.De Hollandse herder laat zich niet gek maken en zoekt alle muren af. "Hij ruikt de mensengeur die door de warmte omhoog stijgt, maar toch weer via de wanden naar beneden komt", verklaart Ursem. "Op deze manier kan een hond het ook aangeven als er bijvoorbeeld geur via een luchtschacht of ventilatieruimte naar binnen komt. Het is een samenspel tussen hond en begeleider" vult collega Claire van der Werf aan.Binnenkort gaan de flats aan de Meerstraat tegen de vlakte. INSED moet dan weer op zoek naar een nieuwe locatie. Ze trainen ook op het brandweeroefencentrum in Wijster, het militaire Groningse oefendorp Marnerwaard, abseilend van hoge gebouwen en met helikopters.Alles doen de honden en hun begeleiders vrijwillig en als de politie ze nodig heeft, komen ze opdraven. "We werken nooit zonder de politie. Als je iemand zoekt, kun je ook op een plaats delict terecht komen", sluit inzetleider Marinus van der Werf af.