MSC stort na 3-3 in en verliest dik

MSC staat op de dertiende plek, met zeven punten en evenveel wedstrijden. De Drentse club heeft nog wel een inhaalduel tegoed."Het was een spektakel, dat voor ons aan de verkeerde kant van het scorebord eindigde", blikt trainer Berry Zandink terug. "We wisten dat ze een heel goede voorhoede hadden. Met name hun buitenspelers bezorgden ons handenvol werk. Al vond ik wel dat we de goals heel makkelijk weggaven."MSC stond na de eerste helft, dankzij treffers van Noah Schuurman en Jordy Veenstra, nog op gelijke hoogte met de thuisploeg (2-2). Kort na de pauze moest MSC opnieuw in de achtervolging. "RKAVV kreeg een heel goedkope penalty, echt een cadeautje van de scheidsrechter", stelt Zandink. "Toch wisten we heel snel de 3-3 te produceren via Schuurman.""Daarna brak een fase aan waarin RKAVV op omvallen stond. Wij kregen de overhand en misten een megakans via Jim Veltmaat", aldus Zandink. Die misser kwam de gasten duur te staan. "In de counter maakte RKAVV de 4-3 en toen stortte het bij ons helemaal in", stelt de MSC-trainer vast.RKAVV sloeg in de laatste twintig minuten van het duel nog drie keer toe. Zandink: "Dat mag natuurlijk niet gebeuren. We probeerden nog wat te forceren, waardoor de ruimtes tussen de linies te groot werden. RKAVV wist daar helaas met hun aanvallende kwaliteiten wel raad mee."Door de nederlaag blijft MSC in de onderste regionen van de ranglijst steken. "Dit was een directe concurrent. We hadden goede zaken kunnen doen, maar nu moeten we zeker naar beneden kijken", beseft Zandink.