vv Emmen blijft scoren, maar ook verliezen: 3-4 tegen RKVV

vv Emmen blijft in de Hoofdklasse A veel scoren, maar verloor zondagmiddag opnieuw. RKVV Velsen was in Drenthe met 3-4 te sterk.

De ploeg van trainer Hendrik Oosting is dit seizoen weliswaar de meest scorende ploeg, maar krijgt ook de meeste goals tegen. De Emmenaren bezetten nu de vijftiende en één-na-laatste plek."Ik mis de meedogenloosheid bij onze ploeg", zegt Oosting na afloop van alweer de vijfde nederlaag van het seizoen. "We willen het allemaal voetballend oplossen. Maar dit is geen eerste klasse. Hier worden fouten afgestraft."Emmen kwam nog wel op voorsprong door een doelpunt van Sander de Grote"In het eerste half uur waren wij heer en meester, maar door een moment van concentratieverlies werd het toch weer gelijk." Bij rust leidde de equipe uit Velsen met 1-3.In de tweede helft kwam RKVV zelfs op 1-4. Uiteindelijk werd het nog 3-4 via De Grote en Eberhard, maar daar bleef het bij. "We hebben de topscorer in huis, we scoren de meeste doelpunten; het moet dit seizoen wel goed komen. Maar we moeten wel snel volwassen worden", besluit Oosting.