'Elvis uit Emmen' wil Drenthe promoten en is dankbaar voor steun Johan Derksen

Niet naar anderen kijken, op jezelf focussen en geconcentreerd blijven. "En dan gaan met die banaan", zegt Bouke Scholten, de 'Elvis uit Emmen' en de winnaar van de SBS6-talentenjacht The Tribute - Battle of the Bands.

Met zijn optreden maakte Bouke diepe indruk op de jury en het publiek thuis, waardoor er geen twijfel over kon bestaan wie de beste zanger was in de tv-show. Door de winst staat Bouke eind april in een volgepakt Ziggo Dome, waar hij ongetwijfeld opnieuw de grootste hits van The King zal zingen.

Omdat de finale al eerder was opgenomen, zat Bouke zelf zaterdagavond net zoals velen anderen thuis voor de buis, samen met familie. Hoewel hij de uitslag al wist, voelde hij toch de nodige nervositeit. "Ik was echt zenuwachtig omdat de spanning tijdens de uitzending flink opliep. Dan beleef je de finale gewoon nog een keer. Op den duur zie je bij mij de ontlading. Ik blaas de zenuwen als het ware uit mijn lijf."

Na de show stond de wereld van de Emmenaar volledig op zijn kop. "Ik kon niet meer in WhatsApp komen, want er kwam zoveel binnen. Ik geloof dat ik meer dan 200 appjes heb gekregen. Bovendien hoor ik van degenen die mijn sociale media beheren dat daar ook de berichten blijven binnenkomen."

Drie tienen

Het gehele talentenprogramma maakte Bouke indruk bij de driekoppige jury, bestaande uit Cesar Zuiderwijk, Angela Groothuizen en Spike. In de afgelopen weken waardeerden ze optredens continu met hoge cijfers. Zaterdag haalde Bouke bij zijn vertolking van Suspicious Minds met drie tienen een perfecte score bij de jury. Het publiek gaf Bouke en zijn band een 9,7.