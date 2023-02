Scholieren Internationale Schakelklas schilderen, bakken en kleien voor Giro 555

Op de school zitten ongeveer honderd leerlingen van over de hele wereld. De afgelopen week is er veel gesproken over de aardbeving. "Wij bieden een luisterend oor", zegt docent Anne Spijkerman. "En we laten zien dat we er voor ze zijn. Zodat de leerlingen voelen dat ze er niet alleen voor staan, maar dat we met elkaar zijn. Dat we het samen dragen."