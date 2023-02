Plan voor een van de grootste zonneparken in Drenthe stuit op natuurregels

Beperkte natuurontwikkelingsmogelijkheden

Volgens de regels van de provincie mag er op percelen die grenzen aan NNN geen ontwikkelingen plaatsvinden die de natuurfunctie onomkeerbaar belemmeren. "Door de aanzienlijke omvang aan bebouwing (80% van de projectlocatie) zal er voornamelijk het gebied onder de panelen - sprake zijn van beperkte natuurontwikkelingsmogelijkheden", schrijft de gemeente. "Tevens wordt niet ingegaan op mogelijke reële alternatieve locaties (buiten NNN) die mogelijk minder impact hebben op de natuurdoelstellingen. Dit is vanuit provinciaal beleid een voorwaarde."

Maar zorgt de intensieve huidige akkerbouw niet voor meer schade voor de natuur? Ook naar die vraag hebben ambtenaren gekeken. "In het buitengebied kan de productie van zonne-energie ten opzichte van intensief agrarisch gebruik kansen opleveren voor de verbetering van water-, bodem- en natuurkwaliteit", zo schrijft de gemeente. Maar volgens het beleidsstuk van de gemeente "kan niet worden gesteld dat het project een noemenswaardige specifieke meerwaarde van de biodiversiteit oplevert."

Onterecht vinden de initiatiefnemers. "Dat is juist waarom wij het anders hebben gepresenteerd. Door middel van de hoge panelen, dieren eronder en schapen die gehoed worden. Het is een park wat opgaat in de natuur", vertelt Oost. De Bruin vult aan: "als wij hier lopen met onze schapen, is het dan geen uitloopgebied voor de natuur? Nu is het landbouw, nu komt er niemand. Ik denk dat een zonnepark heel goed inpasbaar zou zijn in dit Natura 2000-gebied."

Laatste boerderij

De boerderij aan de Bosweg is volgens de laatste in het gebied. De andere boerderijen hebben volgens hem plaatsgemaakt voor het Drents-Friese Wold en zijn in der loop der tijd opgekocht door Staatsbosbeheer. Oost hoopt op een andere afloop.