Winnend Hoogeveen is koploper in Hoofdklasse A

vv Hoogeveen is de nieuwe koploper in de hoofdklasse A van het zondagvoetbal. De ploeg van trainer Nico Haak boog in Haren een na rust een 1-0 achterstand om in een 2-1 zege.

De uitzending van Onze Club

Jearl Margaritha was weer eens het goudhaantje van de blauwhemden. De snelle spits, die deze zomer de overstap maakte van FC Emmen, scoorde ruim een kwartier voor tijd de winnende.De score werd zeven minuten voor rust geopend door Be Quick-aanvaller Arnoud Bentun, Twintig minuten na rust zorgde Levon van Dijk voor de gelijkmaker in een aantrekkelijk duel. "Het was een goede wedstrijd met twee ploegen die wilde voetballen", stelde trainer Nico Haak. "In de tweede zijn wij extra aanvallend gaan voetballen en dat gaf uiteindelijk de doorslag. Daarom vind ik het ook een terechte zege voor ons."Door de zege is Hoogeveen dus de nieuwe koploper in de hoofdklasse A. De Drentse club lost Hollandia af, dat op eigen veld met 1-0 verloor van HBS. "De koppositie is een compliment voor onze ploeg. We zijn een jonge groep die werkt aan stabiliteit. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg."