SVBO veel effectiever dan GOMOS en blijft in spoor van koploper

Aflevering 8 van Onze Club

De formatie van trainer Marc Hegeman bleek veel effectiever dan GOMOS. De mannen van Martin Drent speelden zeer behoorlijk, hadden ook het betere veldspel, maar misten echte stootkracht.Het ging snel vanmiddag op sportpark Parkstraat. Binnen vijf minuten stond de thuisclub op 1-0. Na balverlies van GOMOS en één dieptepass zorgde Twan Waidijk voor de openingstreffer. Daarna namen de gasten het initiatief en kwamen er kansen op de 1-1. Jannes Siegers en Robert Elsinga misten nog, waarna de derde kans wel raak was. Ivo Drenth was het eindstation na een fraaie aanval via Elsinga en Guido Koolen. Voor Drenth was het zijn vierde goal van het seizoen. Koolen had kort voor rust GOMOS ook nog aan de leiding kunnen schieten, maar verzuimde dat.Ook na rust waren de eerste kansen voor GOMOS. Een schotje van Jordi van Esch was te slap en Koolen zag een hard schot geblokt worden. De eerste mogelijkheid aan de andere kant was meteen raak. Een vrije bal (volgens Martin Drent werd deze wel heel gemakkelijk gegeven) werd ingekopt door Stan Kroeze: 2-1.Daarna kon SVBO nog meer haar geliefde spelletje spelen. Leunend en loeren op de counter. In één van die counters werd Kroeze gevloerd in de zestien en mocht René Wolbers aanleggen vanaf elf meter. Zijn eerste inzet werd nog gekeerd, maar in de rebound was het tcoh raak: 3-1. In blessuretijd maakte Dylan Wessels er ook nog 4-1 van.