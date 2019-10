Onze Club #8: Verrassing in Drentse derby, een spookgoal en een bloedeloze 0-0

De achtste aflevering van het seizoen van Onze Club

HZVV - ACV

SVBO - GOMOS

Titan - KSC

Borger - MSC

SVBO en GOMOS vochten in Bargeroosterveld uit welke van de twee ploegen in het spoor kon blijven van koploper en titelfavoriet SWZ Sneek in de 1e klasse F van het zondagvoetbal, terwijl in Nieuw Weerdinge het publiek niet bepaald getrakteerd werd bij Titan - KSC in de 4e klasse D.De topper van de vijfde klasse F van het zaterdagvoetbal was Borger - MSC. Beide ploegen waren tot gisteren ongeslagen. Dat had eigenlijk zo moeten blijven, maar een zuivere goal van MSC vlak voor tijd werd niet gezien door de scheidsrechter.Natuurlijk is er ook weer een nieuw hoofdstuk uit het boek van het 'Onze Club Sterrenteam'Of bekijk hieronder alle losstaande samenvattingen: