Honderden asielkinderen wachten op duidelijkheid over toekomst, ook Ariana uit Emmen

In veel gevallen lukt het de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de politiek niet om asielzoekersgezinnen met kinderen binnen vijf jaar duidelijkheid te geven of ze in Nederland mogen blijven of niet. Honderden kinderen die jarenlang in Nederland wonen, zitten daardoor in onzekerheid, zo zegt de organisatie Defence for Children.

Een van de kinderen is de 12-jarige Ariana, ze woont in het asielzoekerscentrum in Emmen met haar familie. Negen jaar geleden ontvluchtte het gezin Oezbekistan, maar nog steeds lopen de procedures. "Het geeft je stress", zegt Ariana tegen het Jeugdjournaal . "Je weet niet wat er allemaal kan gebeuren als we moeten teruggaan. Als we terug moeten, zou ik dat belachelijk vinden. Dat je negen jaar hebt moeten wachten op eigenlijk niks."

Schadelijk

Ariana is niet de enige die gestrest raakt van de situatie, weten ze bij Defence for Children. Bij de organisatie die opkomt voor kinderrechten komen dagelijks telefoontjes binnen op de Kinderrechtenhelpdesk. De onzekerheid is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, zegt de organisatie. Defence for Children is daarom (opnieuw) een campagne gestart: 'Ze zijn al thuis'.

Doel is om de kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zo snel mogelijk een verblijfsvergunning te laten krijgen. Een kinderpardon. "We zijn een juridische organisatie en hebben afgelopen jaren eerst geprobeerd te kijken wat juridisch mogelijk is", zegt Thirsa Hofste van Defence for Children. "We zijn nu aan het eind van onze mogelijkheden en zien dat er steeds meer telefoontjes binnenkomen."